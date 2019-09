Erevoorzitter fanfare overleden Joyce Mesdag

11 september 2019

19u08 0 Deerlijk Frans Vanden Broucke (83), erevoorzitter van de Sint-Ceciliafanfare van Deerlijk en stichter van VDB Beton, is onverwachts thuis overleden.

Frans startte op 12-jarige leeftijd als trommelaar. Op zijn 16de werd hij tamboer-majoor. In 1984 werd hij voorzitter en was dat meer dan 25 jaar lang. De aankoop van een eigen fanfarelokaal in de Vichtesteenweg was voor hem een hoogtepunt. Op zaterdag 14 september wordt Frans Vanden Broucke begraven. De Sint-Ceciliafanfare luistert de uitvaartplechtigheid van 12 uur in de Sint-Columbakerk op.