Ereschepen Gaby Vlieghe overleden Joyce Mesdag

02 november 2019

09u14 0 Deerlijk In Deerlijk is ereschepen Gaby Vlieghe donderdagavond overleden, enkele dagen voor hij 80 jaar zou worden.

Gaby was de eerste apotheker in Sint-Lodewijk. Hij zetelde voor CD&V in de gemeenteraad, van 1982 tot 2006, en was zestien jaar schepen van o.a. cultuur, onderwijs en feestelijkheden.

De ereschepen was bijzonder actief in het verenigingsleven. Zo was hij onder meer bestuurslid bij Unizo, en was hij een enthousiast lid van de Sint-Ceciliafanfare en het comité ‘Wild van klassiek’, dat elk jaar een concert organiseert.

Hij was de echtgenoot van Annie Vandeputte en de weduwnaar van Frida Dumon.

De uitvaartviering heeft plaats in de kerk Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen op zaterdag 9 november om 10.30 uur.