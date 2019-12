Er hoeft niet overal oeverloos gediscussieerd te worden: meerjarenplan in Deerlijk wordt unaniem goedgekeurd Joyce Mesdag

19 december 2019

21u01 6 Deerlijk Straffe primeur in Deerlijk, daar werd het meerjarenplan unaniem goedgekeurd. Ook de twee oppositiepartijen, N-VA en Deerlijk Kwadraat die samen goed zijn voor 5 van de 21 zetels, verklaarden zich akkoord met de plannen van de meerderheid voor de komende zes jaar.

N-VA prees de keuze voor een ambtenaar lokale economie, dat stond ook in hun eigen verkiezingsprogramma. Deerlijk Kwadraat had dan weer lovende woorden over de transparante aanpak, de plannen om meer groen te introduceren in de gemeente, en de aanzienlijke investeringen in de fietspaden. Van beide oppositiepartijen kreeg het bestuur felicitaties.

Deerlijk investeert 32 miljoen euro, zonder de belastingen te verhogen.

Bij de persvoorstelling van het meerjarenplan hadden burgemeester Claude Croes (CD&V) en eerste schepen Bert Schelfhout (Open Vld) er nog wat lacherig over gedaan, dat ze hoopten dat de oppositie zou mee goedkeuren. “We hebben er hun verkiezingsprogramma’s ook bijgenomen bij de opmaak van ons meerjarenplan, om een meerjarenplan op te maken dat zo breed mogelijk wordt gedragen.” Ze zijn dus geslaagd in hun opzet.