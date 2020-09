Eindelijk weer fysieke gemeenteraad sinds corona Joyce Mesdag

10 september 2020

20u36 3 Deerlijk De gemeente- en OCMW-raad in Deerlijk is voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis weer fysiek samen gekomen. Dat gebeurde niet in de raadzaal van het gemeentehuis, in OC d’Iefte. Daar was het immers iets gemakkelijker om voldoende afstand te kunnen bewaren tussen de verschillende raadsleden.

Op de agenda stond onder meer de jaarrekening van 2019 en de herstellings- en onderhoudswerken aan diverse wegen. Deerlijk is een van de laatste gemeenten die nog geen fysieke gemeenteraad had georganiseerd sinds het begin van de coronacrisis.

Raadslid Tundie D’hont (Deerlijk²) vroeg zich luidop af of het niet mogelijk was om de fysieke gemeenteraden live te streamen. “De gemeenteraadszittingen die digitaal werden gehouden, konden burgers bekijken. Het is misschien een nuttig idee om dat ook voor fysieke gemeenteraden mogelijk te maken.”

Schepen Matthias Vanneste (Open Vld) beloofde haar vraag te bekijken. “We hebben gemerkt dat de voorbije gemeenteraden gemiddeld door zo'n 30-tal burgers werd gevolgd, wat eigenlijk best wel mooi is. Het is echter veel eenvoudiger om digitale raden ter beschikking stellen dan fysieke raden. Om fysieke raden op te nemen is vrij dure apparatuur nodig, en dat is niet voorzien in het budget. Maar we vragen verder rond en kijken wat haalbaar is.”