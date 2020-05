Eerste Lokaalmarkt na coronapauze Joyce Mesdag

29 mei 2020

18u43 0 Deerlijk In Deerlijk vond vandaag opnieuw een eerste Lokaalmarkt plaats, na de wekenlange coronaonderbreking. De wekelijkse en indoor boerenmarkt lokt normaal een 300-tal bezoekers. “Ik schat dat we op ongeveer de helft zitten vandaag”, zegt Sjarel Buysschaert van Lokaalmarkt.

“De bezoekers van de markt komen vandaag alleen, in tegenstelling tot anders, én veel van hen hebben nog online besteld”, verklaart Sjarel. “We zijn tevreden met deze heropstart.”

Door de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus vond Lokaalmarkt sinds midden maart niet meer plaats. Er werden enkele maatregelen genomen om de veiligheid van de bezoekers te garanderen bij deze heropening. “Uiteraard is er voorlopig nog geen bar en kinderatelier”, zegt marketing- en communicatieverantwoordelijke Karel Deknudt. We laten een beperkt aantal klanten tegelijkertijd binnen, vragen om voldoende afstand te houden en een mondmasker te dragen, bieden ontsmettende handgel aan de ingang aan, enzovoort.”

Klanten konden de voorbije weken wel op voorhand hun boodschappen online bestellen, om ze dan af te halen op de dag waarop de markt normaal plaatsvindt. “Veel klanten vonden de voorbije weken de weg naar het online bestelplatform. Daarom blijft Lokaalmarkt die service ook in de toekomst aanbieden.”