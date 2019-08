Eenrichtingsverkeer in Sint-Rochusstraat tijdens werken Joyce Mesdag

23 augustus 2019

17u22

Naar aanleiding van bouwwerkzaamheden in de Sint-Rochusstraat zal er een bouwkraan gedeeltelijk op de openbare weg staan. Om de verkeershinder te beperken besliste het gemeentebestuur om eenrichtingsverkeer in te voeren in de Sint-Rochusstraat, tussen de kruispunten met de Vichtesteenweg en de Waregemstraat. In de Nieuwstraat verandert de richting van het eenrichtingsverkeer. Dat zal zo zijn vanaf de laatste week van augustus tot eind februari 2020. Fietsers en voetgangers kunnen beide richtingen blijven gebruiken.