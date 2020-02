Duik in nieuw zwembad zal 3 euro kosten Joyce Mesdag

26 februari 2020

16u42 0 Deerlijk Een zwembeurt in het nieuwe zwembad van Deerlijk en Anzegem zal 3 euro kosten. Dat staat in het tariefreglement dat unaniem werd goedgekeurd in de gemeenteraad van Deerlijk.

Kinderen jonger dan 4 jaar kunnen gratis zwemen. Een jaarabonnement kost 120 euro, voor kinderen tussen 4 en 12 jaar betaal je 100 euro. Alle tarieven vind je hier terug. De officiële opening van het zwembad is op 3 april. De totale kostprijs van het project bedraagt 6 miljoen euro. 1,1 miljoen euro daarvan is gesubsidieerd door Sport Vlaanderen. De rest is verdeeld over de twee gemeenten. Meer info vind je op farys.be/anzegem-deerlijk.