Drie vrienden van Milan (15) waren betrokken bij overval waarbij hij gegijzeld werd Hans Verbeke

11 juli 2019

20u56 0 Deerlijk Een inbraak met gijzeling meemaken en achteraf moeten vaststellen dat er eigenlijk twee dagen voordien ook al werd ingebroken in je woning, zonder dat je iets had gemerkt. Het overkwam het gezin Derammelaere uit de Beverenstraat in Deerlijk. “De vijf daders zijn opgepakt en dat is een opluchting”, zegt bewoonster Hilde Vanden Broucke. “Maar drie van hen zijn vrienden van mijn zoon Milan (15) en dat doet pijn.”

Eén dag voor zijn vijftiende verjaardag stond Milan Derammelaere thuis oog in oog met twee ongemaskerde inbrekers. Die hadden erop gerekend dat er niemand thuis was. Milan werd bedreigd met een schaar, maar kreeg ook slagen, onder meer met drumstokken. Toen de daders een uur later op de loop gingen, sloten ze de tiener eerst op in een berghok. De politie nam de feiten bijzonder ernstig en startte onmiddellijk een onderzoek. Dat leverde snel resultaat op en ook een onaangename verrassing.

Dubbele inbraak

Hilde Vanden Broucke, de mama van Milan, is verontwaardigd. “De speurders belden me om te zeggen dat er niet alleen vrijdag maar ook twee dagen voordien bij ons was ingebroken”, vertelt ze. “Een vriend van Milan had hen gecontacteerd. Die jongen had op woensdagmorgen een bericht gekregen van vrienden die wilden weten of er beveiligingscamera’s hangen aan en in onze woning. Ze vroegen hem snel te antwoorden, voor 11 uur. Hij vond het een rare vraag, maar stuurde toch een antwoord. Toen de vriend hoorde wat Milan enkele dagen nadien was overkomen, moest hij direct terugdenken aan dat bericht.”

Het is een ontgoocheling te moeten vaststellen dat ontspoorde tieners uit de vriendenkring van Milan verantwoordelijk zijn voor de eerste inbraak” Hilde Vanden Broucke

Snapchat

Een andere tiener uit de vriendenkring van Milan belde ook naar de politie. “Hij vertelde de speurders dat hij via Snapchat een foto had gekregen van een flinke voorraad biljetten van vijftig en honderd euro, op een keukentafel. Die foto bleek genomen in de woning van een minderjarige die opgroeit in een gezin dat het niet al te breed heeft. Ook hij is een vriend van Milan. De ene dader verlinkte vervolgens de andere. Zo ontdekte de politie dat twee van hen hier waren binnengedrongen, zonder schade te veroorzaken. Ze vonden een doosje waar we cash geld in bewaren en namen een deel daarvan mee. Een klein uurtje later kwamen ze terug, met nog een derde dader. Toen pikten ze de rest van het geld en verdeelden ze dat onder elkaar.”

Daders gevat

Hilde weet niet of er een link is tussen de feiten van woensdag en die van vrijdag, maar de speurders slaagden er in elk geval in om ook de daders van de tweede inbraak snel te vatten. “Zij zijn net meerderjarig en zitten nu in de gevangenis”, weet Hilde. “Bij het trio dat op woensdag toesloeg, liggen de kaarten anders. De jongste is 15 jaar, de oudste 18 jaar. De twee minderjarigen kregen een ticket richting gesloten jeugdinstelling.” De vrouw, die een drukke kine-praktijk uitbaat en samen met haar man ook bistro Poirot runt in Deerlijk, is teleurgesteld en boos. “Het is een ontgoocheling te moeten vaststellen dat ontspoorde tieners uit de vriendenkring van Milan verantwoordelijk zijn voor de eerste inbraak”, zegt ze. “Maar wat de daders op vrijdag met Milan hebben gedaan, vind ik pas echt onvergeeflijk. Daar moeten ze zwaar voor gestraft worden.”