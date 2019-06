Drie treinreizigers lichtgewond bij aanrijding

met vrachtwagen: “Ineens remde machinist hard, daarna volgde een luide knal” Alexander Haezebrouck & Hans Verbeke

20 juni 2019

19u36 2 Deerlijk Bij een aanrijding tussen een trein en een vrachtwagen in Deerlijk zijn drie treinreizigers lichtgewond geraakt. “De buitenlandse vrachtwagenchauffeur schatte zijn bocht verkeerd in en is beginnen te manoeuvreren, met alle gevolgen van dien”, zegt commissaris Kris Crepel van de politiezone Gavers.

“Ik zat in de voorste wagon toen het gebeurde”, vertelt Geert Messiaen uit Roeselare. “Ik zag hoe de machinist plots vol in de remmen ging en zijn cabine verliet. Kort daarna klonk een luide knal en voelden we een harde schok. Eén dame voor mij viel door de klap op de grond. We zaten met zes passagiers in mijn wagon, twee van hen raakten lichtgewond aan het oog en het been.” De vrachtwagenchauffeur van buitenlandse afkomst wou de spooroverweg ter hoogte van de Pladijsstraat in Deerlijk oversteken en moest vlak na de spooroverweg een bedrijf rechtsaf inrijden. “Wellicht schatte de bestuurder zijn bocht verkeerd in”, zegt commissaris Kris Crepel van de politiezone Gavers. “Hij is beginnen te manoeuvreren tot plots de slagbomen naar beneden gingen en een trein kwam aangereden.”

Treinverkeer verstoord

De treinbestuurder ging vol in de remmen, maar kon een aanrijding niet meer vermijden. Het achterste deel van de vrachtwagen werd vernield door de klap. Drie passagiers die lichtgewond waren, werden naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagenbestuurder kwam met de schrik vrij. De trein was met zo’n 100 passagiers onderweg van Zaventem naar Oostende. De overige treinreizigers werden met een vervangbus van De Lijn naar het station in Kortrijk gebracht. Door het ongeval was het treinverkeer tussen Oudenaarde en Kortrijk in beide richtingen urenlang onderbroken.

Vreemd gevoel

Geert Messiaen uit Roeselare pendelt al veertig jaar op en af naar Brussel. Hij is secretaris-generaal van de Landsbond van Liberale Mutualiteiten en was ook een tijdlang schepen in Roeselare. “In al die jaren dat ik gependeld heb, heb ik zoiets nog nooit meegemaakt. En dan te weten dat ik eind deze maand met pensioen ga. Door het raam kon ik ook zien dat we met een vrachtwagen waren gebotst. Gelukkig waren de hulpdiensten snel ter plaatse en werden de gewonde passagiers vrijwel meteen naar het ziekenhuis gebracht. Zelf werd ik met de andere passagiers vlot naar het station van Kortrijk gevoerd. Rond 18 uur was ik in Roeselare. Ik houd er een erg vreemd gevoel aan over.”

Waarschuwing

Bij spoorwegbeheerder Infrabel betreuren ze het ongeval. “We hebben net een grote sensibiliseringscampagne gelanceerd over spoorlopen samen met de makers van de serie Thuis”, zegt woordvoerder Thomas Baecken. “We vragen ook aan vrachtwagenbestuurders om bij spooroverwegen extra voorzichtig te zijn. Je kent de lengte en de omvang van je vrachtwagen. Als je merkt dat je er niet op tijd zal geraken, wacht dan. Ga zeker niet zoals hier gebeurd is, manoeuvreren op de spoorweg. Voor je het weet komt er een trein aan en is het te laat.”