Drie maanden rijverbod, vier proeven en alcoholslot voor bijna 3 promille achter stuur LSI

12 december 2019

14u24

Bron: LSI 0 Deerlijk Een 37-jarige automobilist heeft van de politierechter in Kortrijk een rijverbod van drie maanden en een boete van 1.600 euro gekregen. Hij mag een jaar lang niet zonder alcoholslot autorijden.

Op 13 augustus 2019 merkten agenten Jonas V. in Deerlijk op terwijl hij al waggelend langs de straat liep. Even later zagen ze de man in zijn auto kruipen en vertrekken. De agenten lieten V. uiteraard meteen halt houden. Hij bleek bijna 3 promille alcohol in het bloed te hebben. En dat was niet voor het eerst want hij liep al een veroordeling voor alcoholintoxicatie en dronkenschap op. Hij kreeg een rijverbod van drie maanden. Vooraleer hij zijn rijbewijs zal kunnen terugkrijgen, zal hij eerst opnieuw moeten slagen voor zijn theoretisch en praktisch rij-examen en medische en psychologische proeven. Autorijden zal een jaar lang sowieso enkel met een alcoholslot mogen.