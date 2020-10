Drie lichtgewonden bij frontale klap, aanzienlijke materiële schade VHS

05 oktober 2020

19u08 0

Langs de Beverenstraat in Deerlijk gebeurde maandagmorgen rond 8.30 uur een ongeval waarbij drie mensen, waaronder een zwangere vrouw, lichtgewond raakten. Een 39-jarige vrouw uit Moeskroen, bestuurster van een Volkswagen Polo, was verrast toen een voorligger plots vertraagde voor een wegversmalling. Om niet tegen de voorligger te botsen, week ze uit naar de linkerkant van de weg. Daar kwam uit tegenovergestelde richting een Ford Focus met twee inzittenden aangereden. De bestuurder van die wagen, een 30-jarige man uit Wielsbeke, kon een frontale botsing niet vermijden. Door de klap belandden beide voertuigen tegen de poort van een schrijnwerkersatelier. De materiële schade was aanzienlijk. De drie slachtoffers werden voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. De brandweer kwam ter plaatse om het wegdek te reinigen.