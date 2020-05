Door corona niet het hele jaar kunnen sporten? Badmintonclub schenkt deel van het lidgeld terug Joyce Mesdag

11 mei 2020

19u55 0 Deerlijk De leden van badmintonclub DZ99, met trainingen in Deerlijk en Zwevegem, hebben elk een gemeentelijke cadeaubon van 20 euro gekregen. Ze krijgen die bon als compensatie omdat de activiteiten van de club door corona stilgelegd zijn, en ze daardoor dus geen waar voor hun lidgeld hebben gekregen.

“We tellen in totaal 320 leden”, vertelt voorzitter Simon Vanlaeken. “Het lidgeld bedraagt tussen de 80 en 95 euro. De meeste activiteiten waarmee we onze clubkas spijzen, die zijn in het begin van het seizoen, waardoor we die dus allemaal zonder probleem hebben kunnen organiseren. Wij huren lokalen van de sportdiensten van Deerlijk en Zwevegem, en doordat we door corona niet meer konden trainen, moesten we dat huurgeld niet betalen. Aangezien wij dus dezelfde inkomsten hebben gehad dit jaar, en minder uitgaven, wilden we het geld dat we over hadden, teruggeven aan onze leden. Door dat in de vorm van geschenkbonnen te doen, steunen we op die manier de lokale handel opnieuw. We zouden het fout vinden om geld te verdienen als club…”

De club hoopt dat andere verenigingen hetzelfde zullen doen. “Maar elke situatie is anders, dat begrijpen wij ook. Sommige verenigingen hebben hun eetfestijnen en dergelijke niet kunnen organiseren, anderen hebben sowieso vaste kosten, ook al zijn er geen trainingen meer. We beseffen heel goed dat niet elke vereniging dit kan doen. Maar diegene die het kunnen, zouden het wel moeten doen.”