Dit filmpje maakt je dag goed: hond Luna is grote fan van ‘haar’ ijsjeskar Joyce Mesdag Erik De Block

24 juni 2020

16u52 0 Deerlijk De grootste fan van de ijskar van Jo Vuylsteke uit Deerlijk? Dat is border collie Luna (2) uit Harelbeke. Van zodra de hond in de verte het belletje hoort van IJsjes Jo, snelt ze naar de oprit om hem te verwelkomen. Wellicht zit het hoorntje dat ze elke keer krijgt van de ijsjesman daar voor iets tussen.

“Sinds een aantal weken passeer ik ook door de straat van Luna”, zegt Jo Vuylsteke. “Ze krijgt, net als alle andere dieren op mijn route trouwens, elke keer een koekje van me. Waarom? Ik ben een dierenvriend… Alle dieren zien me graag komen, er staan me zelfs ezels balkend op te wachten elke keer ik langs hun weide passeer. Maar Luna, die is toch wel héél enthousiast.” De ijskar passeert telkens rond 17 uur. “Ze lijkt dat intussen goed te weten”, zegt baasje Niko Tanghe. “Van zodra ze hem hoort komen in de verte, staat ze te trappelen van ongeduld tot hij er is.”



