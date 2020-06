Diefstal drie waardevolle fietsen het gevolg van openbaar profiel op Strava? Hans Verbeke

07 juni 2020

19u59 30 Deerlijk Gepassioneerd fietser Bart Windels uit Sint-Lodewijk (Deerlijk) is afgelopen weekend het slachtoffer geworden van dieven. Uit een afgesloten garagebox in de buurt van zijn woning verdwenen drie waardevolle fietsen. Eén daarvan was tot het kleinste detail afgestemd op zijn lichaam. “Dat de dieven zo goed wisten waar ze hun slag konden slaan, komt misschien wel door mijn openbaar profiel op Strava, besef ik nu”, zegt Bart.

Het gezin Windels woont langs de Oliebergstraat in Deerlijk, rechttegenover een rij van 15 garageboxen waarvan één door hen wordt gehuurd. “Zaterdagmorgen, rond 7.30 uur, merkte mijn man dat de poort van onze garagebox open stond”, vertelt Hilde Soen, zijn echtgenote. “Eerst dacht hij nog dat ze was opengewaaid maar dat zou bizar geweest zijn, vermits de poort altijd afgesloten is. Maar toen hij een kijkje ging nemen, zag hij dat z’n drie fietsen verdwenen waren: een mountainbike en twee koersfietsen.”

Emotionele waarde

De verdwenen tweewielers zijn niet zomaar fietsen. “Eén daarvan was tot in het kleinste detail afgestemd op zijn lichaam zodat Bart in de meest optimale omstandigheden kon fietsen”, vertelt Hilde. “De emotionele waarde is nog groter dan de materiële. Het zal aanpassen en investeren zijn vooraleer hij opnieuw een fiets heeft die hem past als gegoten.” De man uit Sint-Lodewijk speelde ook een tweede koersfiets en een mountainbike kwijt. “Die laatste gebruikte hij vaak als het wat minder mooi weer was”, weet Hilde. Het echtpaar deed intussen aangifte van de diefstal. “Maar misschien is de kans wel klein dat we de fietsen ooit nog terugzien.”

Openbaar Stravaprofiel

Dat de dieven wisten in welke garagebox ze precies moesten zijn - de andere werden niet opengebroken - is merkwaardig. “Of misschien juist niet”, zegt Bart. “Iemand liet ons intussen weten dat mijn profiel op Strava (een mobiele applicatie waarmee sportprestaties kunnen worden bijgehouden via GPS, red.) helemaal openbaar staat. Daardoor kan je eigenlijk tot op de meter volgen waar ik heb gereden en dus ook mijn rit heb beëindigd, aan de garage. Ik wist niet dat je op Strava wat privacy kunt inbouwen, door de instellingen te veranderen. Daardoor is een beperkte straal rond je huis niet zichtbaar en weten ook mensen met slechte bedoelingen minder makkelijk waar je woont. Da’s toch iets om rekening mee te houden in de toekomst.”

Hoop op camerabeelden

Veel hoop om de gestolen fietsen ooit nog terug te zien, koestert het echtpaar eigenlijk niet. “Dit was wellicht een diefstal op bestelling, de daders zullen zich goed voorbereid hebben. Dat maakt het moeilijk. Maar toch willen we het nieuws van de diefstal openbaar maken, in de hoop dat iemand iets heeft gezien of gehoord. Misschien zijn er in de omgeving wel camerabeelden waarop iets te zien is dat nuttig kan zijn voor de politie. Alle informatie is welkom.” Wie meer weet over de diefstal of informatie heeft die kan leiden tot de identificatie van de daders of het terugvinden van de tweewielers, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.