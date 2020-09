Dief aan de haal met elektrische fiets van mobiliteitsschepen Regine Rooryck: “En dat overdag!” Hans Verbeke

07 september 2020

15u30 0 Deerlijk Uit de garage van haar woning langs de Kapelstraat in Sint-Lodewijk (Deerlijk) is zaterdagnamiddag de elektrische fiets gestolen van Regine Rooryck. De 57-jarige schepen van Mobiliteit in Deerlijk is er het hart van in. “De fiets was helemaal niet zichtbaar vanop straat. De dief nam veel risico.”

Na een bezoekje aan de kapper reed Regine Rooryck zaterdag rond 13 uur met haar elektrische fiets van het merk Sparta naar huis. Ze stalde de champagnekleurige tweewieler in de garage naast de bakkerij die ze samen met haar man Frank Vanwynsberghe uitbaat. “Ik plaatste mijn fiets achteraan. Doordat onze wagen ervoor stond, was hij vanop straat niet zichtbaar. Toch werd hij gestolen, tussen 13 en 18 uur. De dief haperde bij de diefstal met het stuur van mijn fiets aan onze wagen. Een grote kras op het koetswerk is het resultaat.”

Regine beseft dat het niet de beste keuze was om de garagepoort open te laten na haar thuiskomst. Daardoor kan ze geen aanspraak maken op haar diefstalverzekering. “Maar op zaterdag is het druk in de zaak en dan maakt de garage min of meer deel uit van onze werkplaats”, legt ze uit. “We zijn ook altijd in de buurt, al volstond dat niet om de diefstal te vermijden. Op klaarlichte dag dan nog! De politie zegt dat ik in de regio niet het enige slachtoffer ben. In de voorbije weken zijn er blijkbaar al verschillende elektrische fietsen gestolen.”

Aan de gestolen tweewieler zijn twee kakikleurige fietszakken bevestigd. “De politie vroeg me of ik een foto had van mijn fiets, om bij het dossier te voegen. Maar die had ik niet. Gelukkig heb ik via kennissen enkele foto’s kunnen bemachtigen. Die heb ik nu ook verspreid op sociale media, in de hoop mijn fiets terug te krijgen. Hopelijk lukt dat snel. En anders zal ik me een nieuwe moeten aanschaffen. Als schepen van Mobiliteit heb ik mijn tweewieler hard nodig.”