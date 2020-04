Derde overlijden aan corona in Heilige Familie, alle bewoners intussen getest Joyce Mesdag

10 april 2020

19u00 0 Deerlijk Er valt een derde overlijden aan corona te betreuren in rusthuis Heilige Familie in Deerlijk, 21 andere bewoners zijn positief getest. De komende dagen krijgen ze er een duidelijker beeld van het precieze aantal besmettingen. Het rusthuis is een van de 85 rusthuizen die testkits kregen van de Vlaamse overheid.

“Tot nu toe werden alleen bewoners getest die symptomen vertoonden”, zegt directeur Koen Bellers. “Met deze systematische tests zullen we bewoners die wel besmet zijn, maar geen symptomen vertonen, ook kunnen opsporen. Die zullen dan ook afgezonderd worden bij de andere coronapatiënten.”

Er zijn vier personeelsleden besmet. “Moeilijk om voorspellingen te doen, want corona is erg onvoorspelbaar, maar er zijn geen redenen om erg ongerust te zijn over hun toestand. Binnenkort komt het eerste personeelslid normaal terug werken.”

Bellers houdt eraan het personeel te bedanken. “Het zijn ongelooflijke lastige tijden voor alle medewerkers omdat er door corona veel extra taken en voorzorgsmaatregelen bij komen. We proberen daarnaast ook een zo persoonlijk mogelijk zorg te garanderen voor onze bewoners, met animatie op maat, momenten dat ze met hun familie kunnen bellen,... Het hoeft niet gezegd dat dat allemaal veel vraagt van onze mensen. We vechten allemaal tegen een onzichtbare vijand, maar ze doen dat ongelooflijk goed.”

Ook over de steun uit de omgeving is Bellers lovend. “Verenigingen zorgen voor attenties, firma’s contacteren ons om te vragen of ze ons ergens mee kunnen helpen. Echt deugd doet dat.”