Deerlijk zoekt uitbater voor stalling Gaverkasteel Joyce Mesdag

22 november 2019

De gemeente Deerlijk zoekt een nieuwe uitbater voor de stalling van het Gaverkasteel. Tot een dikke week geleden zat restaurant Meetjes Talore daar.

In het verleden waren er wat spanningen tussen de verenigingen die actief zijn op het Gaverdomein en de uitbater van het restaurant. De gemeente wil nu bij de selectie van een nieuwe uitbater dergelijke spanningen in de toekomst proberen uitsluiten.

“Verenigingen organiseerden graag activiteiten op de site, en dat botste wel eens met het chique imago dat de uitbater voor het restaurant wilde”, zegt schepen Bert Schelfhout (Open Vld). “Er was geen duidelijk afsprakenkader en de toenmalige concessie was niet goed opgesteld. We vertrekken nu van een wit blad. We zoeken iemand met een duidelijke visie, die de activiteiten van de verenigingen actief op het Gaverdomein niet in de weg mag staan.”

De komende jaren wil de gemeente een masterplan opmaken. Het is de bedoeling om de volledige inrichting van het domein onder de loep te nemen. We willen het ganse domein opwaarderen. Het domein is een ideale sport- en ontspanningsplaats en we willen dit opentrekken voor de inwoners. De juiste uitbating kan daar een grote rol in spelen.”

“Op maandagavond 25 november is er een infovergadering in het gemeentehuis”, zegt schepen Bert Schelfhout (Open Vld). “Geïnteresseerden mogen zich tot 13 december aanmelden. Daarna gaan we met elk van hen in gesprek. En dan pas maken we de concessie op. Zo vermijden we dat we al een concessie uitschrijven zonder dat we inzicht hebben in de wensen van potentiële uitbaters. Tegelijk overleggen we met de verenigingen over hun wensen”, besluit Schelfhout.

Geïnteresserden kunnen hun kandidatuur indienen tot vrijdag 13 december om 11 uur op de gemeentelijke website. Wie niet ingeschreven is maakt geen kans meer op de concessie.