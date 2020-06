Deerlijk schakelt nu rioolbeheerder Riopact in Joyce Mesdag

17 juni 2020

17u43 0 Deerlijk Deerlijk heeft besloten alle rioolgebonden taken over te dragen aan de externe rioolbeheerder Riopact. De gemeente wordt ‘Riopact-vennoot’ op 1 juli.

“Er duiken steeds meer gebreken op aan het rioleringsstelsel, dat verouderd is”, zegt schepen Bert Schelfhout (Open Vld). “Dat zie je onder andere aan verzakkingen in de straat. Voor het onderhoud en ook de vernieuwing zijn bijkomende inspanningen nodig. Vandaar dat we op zoek zijn gegaan naar een externe rioolbeheerder. De samenwerking zal onze inspanningen professionaliseren en kostenbesparend werken.” De gemeente voorziet tot en met 2026 zo’n 6,8 miljoen euro aan investeringen in haar rioleringstelsel.