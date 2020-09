Deerlijk rouwt om pater Rik (83), die zich inzette voor scouts: “Hij gaf ons zoveel mooie herinneringen” Joyce Mesdag

22 september 2020

16u54 0 Deerlijk Pater Rik Vanden Panhuyzen uit Deerlijk is op 83-jarige leeftijd overleden. Hij was vooral gekend door zijn betrokkenheid bij de Scouts van Deerlijk. Pater Rik was daarnaast ook vele jaren verbonden met bewegingen zoals Markant, Unizo, de KVLV, de Vrienden van Lourdes en de Landelijke Gilde.

Pater Rik was afkomstig uit het Leuvense. Na zijn priesterwijding studeerde hij twee jaar filosofie, om daarna les te geven in het Kortrijkse Damiaancollege: Latijn, Nederlands, geschiedenis en catechese. Vanaf 1972, toen dat college sloot, werd hij catechist in Ten Broele in Kortrijk.

Kort daarna informeerde hij of er in het Kortrijkse ergens een scoutsgroep een aalmoezenier zocht, en zo kwam hij bij de Deerlijkse scouts terecht. Als jonge priester stelde pater Rik aan de toenmalige Deerlijkse pastoor Jozef Fruytier voor om op de Sint-Columbaparochie een handje toe te steken. Het mocht en na een paar jaar kreeg hij er een vaste opdracht.

“Ons scoutshart stond even stil bij het vernemen dat Pater Rik is overleden”, klinkt het op de Facebookpagina van de jeugdbeweging. “Pater Rik was er 200 procent voor onze Deerlijkse scouts en daar zullen we hem altijd dankbaar voor zijn. Hij leerde ons te blijven geloven. Deze en zoveel mooie herinneringen zorgen ervoor dat de Deerlijkse scoutsharten toch weer een tikkeltje sneller slaan. Alle scouts en gidsen van Deerlijk zullen hem missen.”

“Legende”

Ook Pieter Deknudt, zanger bij de Deerlijkse band Zinger, waardeerde de priester enorm. “Onmogelijk de talloze herinneringen op te noemen die hij ons heeft gegeven. De legendarische avonden in de leidingstent op scoutskamp en de traditionele nectarinetjes bij zijn aankomst. Hij had een onvoorwaardelijke liefde voor mensen. Kritische bespiegelingen over ‘die jeugd van tegenwoordig’ waren niet aan hem besteed. Met zijn minzame glimlach liet hij veel jonge gasten denken: ‘die Jezus Christus, dat moet wel nen toffen geweest zijn’. Het wordt een begrafenis in coronastijl. Maar er komt een moment dat we hem allemaal samen gaan herdenken. En het zal er verdorie niet naast zijn. Pater Rik is een legende.”