Deerlijk lanceert ook coronaherstelplan: handels- en horecabonnen met extra waarde en reservefonds voor verenigingen die in de problemen raakten door corona Joyce Mesdag

09 juli 2020

21u42 4 Deerlijk Deerlijk heeft haar relanceplan voorgesteld, het plan waarmee het inwoners, ondernemer en verenigingen een duwtje in de rug wil geven na de coronacrisis.

“We werkten over de partijgrenzen heen concrete acties uit, die rusten op 3 pijlers: welzijn in de brede zin van het woord, ondersteuning van de lokale economie en ondersteuning van de verenigingen”, zegt burgemeester Claude Croes (CD&V).

“Onze inwoners zullen van 15 augustus tot en met 30 september op onze website Deerlijkbonnen en horecabonnen kunnen kopen met een korting van 20 %.”, zegt Croes. “Je krijgt tijd tot eind oktober om ze in te ruilen. De Deerlijkbon heeft een maximum waarde van 100 euro, waar je dus 80 euro zal voor betalen.” “Bij de horecabon bedraagt de waarde maximum 50 euro en betaal je 40 euro”, zegt schepen Bert Schelfhout (Open Vld). “Dat is meteen onze meest zichtbare maatregel. Op deze manier geven we een boost aan onze lokale economie en belonen we onze inwoners die lokaal kopen met een stukje extra koopkracht. De komende weken zullen we onze handelaars hierover informeren.” “De vraag van lokale horecazaken om hun terrassen op openbare ruimtes uit te breiden zullen we bovendien ondersteunen waar dat mogelijk is”, zegt Croes.

“Daarnaast steken we onze verenigingen een hart onder de riem door hun werkings- en basissubsidie te verhogen met 30 procent. Ze behouden ook hun bestaande subsidies, ook al konden ze door de coronamaatregelen minder activiteiten organiseren.” “Er is een reservefonds voorzien voor verenigingen die door de coronacrisis ernstig in de problemen komen”, zegt raadslid Jurgen Beke (CD&V). “En we zullen bijvoorbeeld ook niets aanrekenen voor onze uitleenmaterialen of foorkasten, zodat verenigingen en feestcomités hun kosten kunnen beperken.”

“We vergeten onze kwetsbare inwoners niet, zegt Jurgen Beke: “Met Tik Tok Taal, Deerlijk willen we de leerachterstand beperken van leerlingen uit de Deerlijkse scholen. We zullen het project Zorgzaam Deerlijk ook uitbreiden door nieuwe projecten uit te werken rond geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast zullen we de premie armoedebestrijding we tijdelijk verhogen.”

Welk bedrag extra wordt vrijgemaakt is moeilijk te berekenen, zegt Croes. “We werken vooral met de middelen die we van de hogere overheid krijgen, en verschuiven binnen ons bestaand budget ook wat bedragen.”