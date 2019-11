Deerlijk laat openbare verlichting vervangen door naar led tegen 2030 Joyce Mesdag

28 november 2019

21u27 0 Deerlijk Deerlijk zal alle openbare verlichtingspunten tegen 2030 ombouwen naar zuinige ledverlichting. Het zet hiervoor een nauwe samenwerking op met het netbedrijf Fluvius. De investeringskost bedraagt 1,77 miljoen euro op 12 jaar.

“We nemen het engagement om de komende jaren fors te investeren in de vervanging van onze oude straatverlichting”, zegt schepen Bert Schelfhout (Open Vld). “Op termijn bespaart ons dat veel geld aan energie, tot bijna 1 miljoen euro op 12 jaar.” Vandaag telt Deerlijk 2.447 verlichtingspunten, waarvan 97 die van led voorzien zijn. “In 2030, als alle lichtpunten naar led zijn omgeschakeld, bespaart Deerlijk 70.000 euro op jaarbasis”, zegt Schelfhout. “De gemeente draagt hiervoor zijn openbare verlichting over aan netbeheerder Fluvius die hierdoor sneller en goedkoper de investeringen kan realiseren. Omdat we met Fluvius samenwerken zal Deerlijk ook 25 procent kunnen besparen op de investeringskost.” De totale investering op 12 jaar bedraagt 1,77 miljoen euro. “Als Deerlijk de openbare verlichting zelf zou beheren zou eenzelfde investering 2,36 miljoen euro kosten.”