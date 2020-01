Deerlijk krijgt Okay Joyce Mesdag

23 januari 2020

15u34 4 Deerlijk Morgen vrijdag gaat een gloednieuwe Okay-vestiging open in Deerlijk. Colruytgroep bouwde een compleet nieuwe winkel langs de Vichtesteenweg, op de plaats waar zich vroeger een Aldi bevond.

“De dichtste Okaywinkels liggen in Vichte en Desselgem”, zegt store manager Sofie Kimpe. “Er was dus wel ruimte voor een vestiging hier in Deerlijk. Onze ligging is een grote troef: dicht bij de autosnelweg, maar tegelijk ook dicht bij het centrum van Deerlijk.” De winkel telt 650m² boodschappenplezier. “We hebben een heel ruim aanbod aan vers brood, groenten en fruit, vlees,… en ook voor geschenkmanden kan je bij ons terecht.”

In de winkel werken 10 mensen. 7 van hen komen over van andere vestigingen, 3 werkkrachten zijn nieuw. “Maar zij kregen al een opleiding in een van onze andere vestigingen.”