Deerlijk krijgt coronaproof kermis Joyce Mesdag

23 september 2020

21u03 0 Deerlijk Deerlijk Kermis gaat door, op 25, 26 en 27 september. “Er wordt bewust gekozen voor één centrale kermis op het Neunkirchenplein voor alle Deerlijkse inwoners”, zegt schepen Louis Vanderbeken (CD&V).

“De gebruikelijke 8 kramen zullen er ook dit jaar zijn (eendjes, schietkraam, botsauto’s, lunapark, kindermolen, ballenspel...). Andere foren en kermisattracties worden in functie van maximale risicobeheersing niet toegelaten tijdens de Deerlijkse kermismaand.”

De gemeente neemt met eigen personeel de organisatie in handen, om te zorgen dat alles coronaproof kan verlopen. De kermis is open op vrijdag 25 september van 17 uur tot 20 uur, op zaterdag 26 september van 14 uur tot 20 uur en op zondag 27 september van 14 uur tot 20 uur.

“In samenspraak met de kermisuitbaters treffen we heel wat maatregelen om het voor iedereen veilig te houden”, zegt Vanderbeken. “We sluiten het kermisterrein af, en laten slechts 70 bezoekers tegelijk toe. Er geldt een mondmaskerplicht.” Voor meer info over het praktische verloop van de kermis kan je terecht in OC d’Iefte, of op 056 71 89 81.