Deerlijk koopt grond voor het zwembad...

waarvan bouw al is gestart Joyce Mesdag

06 juni 2019

22u53 0 Deerlijk De gemeenteraad van Deerlijk heeft de ontwerpakte goedgekeurd waarmee de grond wordt aangekocht voor het toekomstige zwembad van Anzegem en Deerlijk, op grondgebied Vichte.

Het kan misschien wat vreemd lijken dat dat nu pas gebeurt, want de bouwwerken zijn er een aantal maanden geleden al gestart. “De afspraak was van bij de start dat Anzegem en Deerlijk de kosten door twee zouden delen”, zegt schepen Matthias Vanneste (Open Vld). “Aangezien Anzegem er wel kon van uitgaan dat Deerlijk woord zou houden, konden de werken al eerder starten, nog voor de verkoop van de grond onderling was geregeld. De aankoop van de grond werd nu dus in een ontwerpakte gegoten.” Opmerkelijk: het gaat ‘maar’ om 33.387 euro. “De grond heeft een recreatieve bestemming en is daardoor goedkoper dan bouwgrond.”