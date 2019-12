Deerlijk investeert komende jaren 32 miljoen euro: kazerne maakt plaats voor groen ontmoetingsplein, scholen De Kim en De Beuk worden gerenoveerd en uitgebreid Joyce Mesdag

19 december 2019

15u26 9 Deerlijk Deerlijk investeert de komende zes jaren 32 miljoen euro. De belangrijkste projecten zijn de nieuwbouw en renovatie van gemeentescholen De Kim en De Beuk, de opwaardering van de dorpskernen Sint-Lodewijk, Belgiek en de Molenhoek, de realisatie van een groen polyvalent centrumplein op de plek waar nu nog de oude brandweerkazerne staat, en de herwaardering van het Gaverdomein.

De oude brandweerkazerne, die sinds een aantal weken leegstaat, wordt gesloopt. Het bestuur maakt 735.000 euro vrij om op die plaats, pal in het centrum, een polyvalent, groen plein te maken. “We gaan het park wat meer laten doorlopen richting gemeentehuis”, zegt schepen Regine Rooryck (CD&V). “Het oude politiekantoor willen we graag verkopen aan iemand die het gebouw omvormt tot horecazaak.” Het is de bedoeling dat het plein ook gebruikt kan worden bij evenementen. Zo wordt een overkapping onder meer ook overwogen. “We willen er een groene ontmoetingsplek van maken,met de parkeermogelijkheid die er nu is in het achterhoofd”, zegt burgemeester Claude Croes (CD&V). “Het is een uitzonderlijke kans dat we zo dicht in ons centrum ruimte vrij krijgen, en we gaan daar dan ook goed over nadenken.” Er wordt zo’n 6 miljoen euro (waarvan zo’n 1,5 miljoen euro zonder de subsidies van Agion nvdr.) voorzien voor de nieuwbouw en renovatie van gemeentescholen De Kim en De Beuk.

Gaverdomein

Voor de opwaardering van het Gaverdomein en de renovatie van het Gaverkasteel is deze legislatuur al 625.000 euro voorzien. “Het Gaverdomein moet op termijn echt een trekpleister worden waar de inwoners elkaar ontmoeten”, zegt schepen Bert Schelfhout (Open Vld). In een eerste fase plannen we enkele kleine ingrepen, zoals leuke paden en enkele stukken die we ontharden. Het is de bedoeling dat we ervoor zorgen dat de activiteiten van de speelpleinwerking en de jeugdverengingen en de activiteiten van de sportclubs daar elkaar niet hinderen.” Verder is er ook budget voorzien om de dorpskernen van de wijken Sint-Lodewijk, Belgiek en de Molenhoek op te waarderen, 1,1 miljoen euro is daarvoor voorzien.

Wegen

Tot slot zijn er nog enkele belangrijke wegenis-en rioleringswerken, waar toch ook een 10 miljoen euro wordt voorzien: de Kerkstraat/Otegemstraat, de Heestertstraat/Otegemsesteenweg en de Waregemstraat. “Daarbij hebben we telkens extra aandacht voor de fietser”, zegt Schelfhout. “Met de werken aan de weg, willen we meteen ook veilige fietspaden voorzien. Vooral bij de Waregemstraat en Kerkstraat is die nood erg hoog.”

OC d’Iefte

Er wordt een masterplan opgestart deze legislatuur die de vrijetijdsinfrastructuur in kaart moet brengen. Op die manier wil het bestuur zien hoe het die infrastructuur, waaronder zowel ontmoetingscentra als sportaccommodatie, de komende jaren best aanpakt. Voor OC d’Iefte wordt wel al 600.000 euro vrijgemaakt voor enkele dringende renovatiewerken. Opvallend misschien: voor een nieuwe sporthal is er deze legislatuur geen geld voorzien. “Maar we investeren wel in een nieuwe topsportvloer voor de bestaande twee sporthallen”, zegt schepen van Sport Matthias Vanneste (Open Vld). “Het is immers de bedoeling om die twee sporthallen sowieso te behouden, en eventueel in de volgende legislatuur een extra sporthal te realiseren.”

De belastingen worden niet verhoogd, maar er wordt wel extra geleend om alle investeringen te kunnen doen. “Dat is ook een bewuste keuze”, zegt Bert Schelfhout. “Lenen kan nu tegen een laag tarief.”