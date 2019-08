De grot van Ali Baba in Luik: politie vindt jaren na diefstal honderden gestolen werktuigen terug VHS/LPS

10 augustus 2019

19u46 9 Deerlijk Aannemer Kevin Creteur (34) uit Deerlijk is bij de politie in Luik een schroefmachine gaan ophalen die zes jaar geleden werd gestolen uit zijn bestelwagen. “De 39 andere machines van dezelfde diefstal zijn nog spoorloos”, zegt hij. “Maar ik schrok toen ik zag wat de politie had teruggevonden. Het leek wel de grot van Ali Baba.”

In de zomer van 2013 werd ingebroken in de bestelwagen van Kevin Creteur, zaakvoerder van het bouw- en renovatiebedrijf Kreate uit Deerlijk. “Ik speelde veertig machines kwijt, groot en klein”, vertelt de man. “Een tegenvaller van formaat want ik was nog maar een goed jaar volledig zelfstandig, toen. Het heeft me een pak geld gekost. In het begin hoopte ik nog dat de diefstal zou opgelost worden maar naarmate de tijd verstreek, dacht ik dat het een verloren zaak was. Maar zie, tijdens onze laatste dag op vakantie in Nederland, kreeg ik plots uit het niets een telefoontje van de politie van Luik, met goed nieuws.”

Dankzij serienummer

Kevin trok grote ogen toen hij te horen kreeg dat de politie een schroefmachine had teruggevonden die bij hem in de zomer van 2013 werd gestolen. “Dankzij het serienummer kwamen ze bij mij terecht”, weet Kevin. “Ik herinner me nog dat ik maar van twaalf gestolen machines het serienummer had kunnen doorgeven aan de politie. De politie in Luik raadde me aan om een een kijkje te komen nemen in een voorraad machines die ze in beslag hadden genomen. Misschien zat er nog wel meer tussen dat aan mij toebehoort.”

(lees verder onder de foto)

Grot van Ali Baba

Samen met een vriend, sanitair installateur Christophe Devolder uit Waregem, trok Kevin vrijdag naar Luik. “We werden er naar een ruimte geleid waar liefst 324 stukken materiaal, groot en klein, te kijk lagen. De schroefmachine waarvoor ze me belden, bleek inderdaad de mijne. Al herkende ik ze bijna niet meer. Toen ze gestolen werd, was ze maar enkele maanden oud. Het exemplaar dat ik terug mocht meenemen, heeft duidelijk al veel dienst gedaan en is helemaal niet netjes meer. Tussen de andere gestolen spullen zat niks meer dat van mij was. Jammer, maar het zij zo.”

Inval in drie loodsen

De politie vertelde Kevin en Christophe dat de spullen in beslag werden genomen in de maand juni, toen tijdens een gecoördineerde actie werd binnengevallen in drie loodsen, daar ergens in de buurt. “Of er ook daders gevat zijn, wilden ze ons niet zeggen. Maar het is in elk geval goed dat dit materiaal werd teruggevonden. Hopelijk zijn er nog meer slachtoffers die zo minstens een deel van hun gestolen spullen kunnen terugkrijgen.” De gestolen werkmaterialen staan te kijk op de website van de politie van Luik.