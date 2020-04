De Beuk en De Berk zetten paasvakantie in met eigen lied Joyce Mesdag

03 april 2020

18u27 0 Deerlijk Basisscholen De Beuk en De Berk uit Deerlijk hebben een eigen schoolsong gemaakt. Het lied ‘Kriebels’ zou normaal gelanceerd worden op het schoolfeest, maar de leerkrachten hebben beslist de lancering te vervroegen, om de kinderen thuis wat vreugde te brengen nu ze niet naar school kunnen.

Het lied werd geschreven door enkele muzikale ouders, en ingezongen door enkele ouders en leerlingen van de school. “Het is een fantastisch nummer geworden, met een catchy melodie en originele tekst”, zegt Jesse De Meyer van de ouderraad. “Normaal zou de schoolsong voor de eerste keer gespeeld worden op het schoolfeest in juni maar we willen in deze coronatijden niet langer wachten. Tijdens deze periode van verplichte quarantaine is het ook voor alle schoolgaande kinderen lastig. Terwijl kinderen uit het middelbaar heel vaak nog contact hebben met elkaar en met de juf via sociale media, is het voor veel kleuters en lagere schoolkinderen moeilijker om nu nog rechtstreeks contact te houden met de juf of meester of met hun klasgenoten. Bovendien hebben ze allemaal thuis wat huiswerk moeten maken de voorbije drie weken. Ze verdienden wel een vrolijke noot, en een leuke manier om de paasvakantie in te zetten.”

De bedoeling is dat de kinderen thuis al naar het lied kunnen luisteren, en hun creatief talent bovenhalen in leuke filmpjes. “Door bv. een leuk (TikTok-)dansje te maken op het lied, een karaokeversie van het lied te creëren, het lied zelf mee te zingen, … De mogen zich helemaal laten gaan door zich bijvoorbeeld te verkleden of door zelf een decor in elkaar te knutselen. Hun filmpjes kunnen gepost worden op Facebook of Instagram met als #berkenbeuk. Als de school dan terug opengaat, mogen de kinderen met de origineelste en tofste filmpjes als prijs de rest van de school trakteren met popcorn.”

Het nummer werd in januari al opgenomen, voor de coronacrisis uitbrak dus.

Je kan het nummer hier beluisteren: https://www.youtube.com/watch?v=gVUm03CU_ZE&feature=youtu.be