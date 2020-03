d’Iefte krijgt deze week nieuwe theaterstoelen Joyce Mesdag

04 maart 2020

17u18 0 Deerlijk Deze week worden nieuwe theaterstoelen geïnstalleerd in OC d’Iefte. De gemeente investeert 85.000 euro in 198 vaste stoelen, en het herstofferen van de 120 losse zetels. Ook het grondtapijt wordt meteen vervangen.

De oude stoelen waren 20 jaar oud en aan vervanging toe. Tachtig van hen werden nog doorverkocht. Vrijdagmiddag zijn de nieuwe stoelen normaalgezien klaar voor gebruik. Vrijdagavond worden ze meteen voor het eerst in gebruik genomen bij een voorstelling van Die Ghesellen. Tegen vrijdag zal ook de helft van de losse zetels terug zijn in d’Iefte, maandag de andere helft. Maandag is d’Iefte dus weer volledig operationeel, na twee weken werkzaamheden.