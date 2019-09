Commandant zet brandweerwagen in om zwembad te vullen in eigen tuin en biedt na intern onderzoek zelf ontslag aan Hans Verbeke & Peter Lanssens

06 september 2019

21u41 4 Deerlijk Claude Coucke (60) is sinds kort niet langer de postoverste van de brandweer in Deerlijk. Na meer dan veertig jaar inzet voor de brandweer gaf de man zelf zijn ontslag. Aanleiding is een intern onderzoek naar het feit dat Coucke een brandweerwagen liet aanrukken om een zwembad te vullen in zijn eigen tuin. Dergelijke dienstverlening was vroeger gebruikelijk, maar is intussen al een tijd verboden.

Een brandweerman van de post Deerlijk merkte enkele weken geleden in de Molenstraat een tankwagen op aan de woning van bevelhebber Claude Coucke. Toen de man zag dat het interventievoertuig gebruikt werd om een zwembad te vullen in de tuin van de postoverste, haalde hij z’n smartphone boven en filmde het tafereel. De blusser speelde de beelden nadien door aan de zoneleiding. Daar werd raar opgekeken, want al een tijd is het de brandweer niet meer toegelaten om zwembaden van particulieren te gaan vullen met water.

Intern onderzoek

Claude Coucke werd gevraagd om een woordje uitleg te geven bij de zoneleiding. Wat gebeurd is, kan immers gecatalogeerd worden als diefstal (van het water) en onrechtmatig gebruik van brandweermateriaal. Eén en ander leidde intussen tot een intern onderzoek. “Dat is nog volop bezig en daarom kan ik over de zaak niet veel zeggen”, klinkt het bij de Kuurnse burgemeester Francis Benoit, voorzitter van de hulpverleningszone Fluvia. “De postoverste van Deerlijk heeft de eer aan zichzelf gehouden. Ik betreur de situatie heel erg, zowel wat de feiten betreft als de gevolgen ervan voor de postoverste. Per slot van rekening heeft die man een lange staat van verdienste (Coucke is al meer dan veertig jaar aangesloten bij de brandweer) en heeft hij zich, zoals elke brandweerman, altijd ingezet om anderen te helpen.”

Zwaar in de voet geschoten

Claude Coucke was vrijdagavond niet bereikbaar voor een reactie. Het ziet er naar uit dat hij zichzelf door een niet al te slimme zet zwaar in de voet heeft geschoten. In het verleden is er in het korps van Deerlijk jarenlang heibel geweest, zelfs nog voor de vorming van de hulpverleningszone. Nogal wat brandweerlui konden zich niet vinden in de manier van bevelvoering door Claude Coucke. Ook zijn omgang met de leden van het korps werd allerminst gesmaakt door een deel van de blussers. Urenlange overlegsessies en een rist verzoeningspogingen van burgemeester Croes, die hierbij zelfs werd begeleid door gouverneur Carl Decaluwé, leidden niet tot een verzoening. De aanhoudende strubbelingen waren zo erg dat eind 2012 alle officieren van het korps ontslag namen, uit onvrede met de situatie. De jongste jaren keerde de rust terug in de brandweerpost Deerlijk, maar de postoverste bleef omstreden.