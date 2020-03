Commandant Edmond Ameyestraat afgesloten tot eind april Joyce Mesdag

03 maart 2020

15u34 0 Deerlijk Voor de bouw van residentie De Valk in Deerlijk moet een pompput geplaatst worden in de Commandant Edmond Ameyestraat. De eigenlijke werken starten deze week en duren tot donderdag 30 april.

Tijdens deze werken zal de Commandant Edmond Ameyestraat volledig afgesloten zijn, ook voor fietsers en voetgangers. Verkeer dat van de Hoogstraat naar de Harelbekestraat wil of omgekeerd, kan dat doen via de Rodenbachstraat of het Kerkplein.