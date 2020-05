Claude Croes stelt huwelijk met verloofde uit omwille van corona: ‘Jammer, dat wel. Maar er zijn ergere dingen...’ Joyce Mesdag

06 mei 2020

16u48 0 Deerlijk In maart kon je in onze krant een week lang het doen en laten lezen van Claude Croes, burgemeester van Deerlijk, en zoon van ouders die elkaar in deze coronatijden na 54 jaar huwelijk niet meer mogen zien. Weekends waarin hij van de ene receptie naar het andere evenement holt, zijn al weken vervangen door qualitytime. Zijn huwelijk met Evelyne, dat deze zomer gepland stond, heeft hij moeten uitstellen. “Heel jammer, maar er zijn ergere dingen.”

De agenda van Croes ziet er al weken wat atypisch uit. Daar waar hij in de weekends normaal minstens 10 activiteiten, evenementen of recepties, huwelijken of jubilea mag bijwonen, blijft de agenda nu merkwaardig leeg. “Dat doet raar, ja. Normaal zijn weekends razend druk, maar nu merk je dat het vanaf de vrijdagmiddag wat stilvalt. Ik probeer zoveel mogelijk te genieten met mijn gezin van deze unieke qualitytime.”

In de week is het dan wél weer druk. “In maart werden heel veel vergaderingen uitgesteld. Je kan uiteraard niet blijven uitstellen, en dus werd maart vooral een digitale vergadermaand. Het was met andere woorden even druk als normaal, alleen verliepen alle bijeenkomsten via de computer. In mijn rouwpraktijk de Rouwtonde komt het stillaan opnieuw op gang. Rouwtherapie verloopt nu via digitale gesprekken. Live gesprekken zijn echter nog altijd best, dus ik kijk uit naar het moment dat dat opnieuw kan. Intussen ben ik bezig aan een boek over ‘rouwen in tijden van corona’. Deze periode zal ons de komende 10 jaar nog helder bijblijven. Het leek me dan ook een meerwaarde te hebben om de manier waarop mensen in deze tijd hebben moeten rouwen, in boekvorm vast te leggen.”

Croes’ ouders Jenny Tiers (77) en Stefaan Croes (78) hebben elkaar al de hele lockdown moeten missen. Jenny verblijft al vier jaar in het woonzorgcentrum in Deerlijk. Zijn vader gaat haar normaal elke dag bezoeken, alleen kan dat nu niet, door de coronamaatregelen. “Eén keer per week gaat hij langs om de propere was af te geven en de vuile was terug mee te nemen. Dan kan hij even naar haar zwaaien van achter het raam. Lastig inderdaad, maar ik heb de indruk dat pa daar vrij goed mee om kan. Er zijn jammer genoeg nog mensen in zijn situatie. Maar we kijken uiteraard allemaal uit naar het moment dat we elkaar zullen kunnen terugzien.”

Op 20 juli zou Croes in het huwelijksbootje stappen met zijn verloofde Evelyne Baert, met wie hij al 2 jaar samen is. “We hebben de laatste veiligheidsraden afgewacht, in de hoop dat er duidelijkheid zou komen over trouwfeesten de komende maanden, maar die duidelijkheid kwam er maar niet. We hebben nu besloten het zekere voor het onzekere te nemen, en ons huwelijk uit te stellen naar volgend jaar. Want ja, zélfs al zou het feest kunnen plaatsvinden, dan bestond de kans dat het met een maximum aantal gasten zou zijn, dat er afstand bewaard zou moeten worden, dat mensen mondmaskers zouden moeten dragen, enz. Een huwelijk waarbij niet innig omhelsd en gekust kan worden, dat zagen we eigenlijk ook niet zitten. Dan stellen we liever meteen het hele feest uit.”

Uiteraard gaat die beslissing gepaard met teleurstelling. “Een leuke beslissing was dit niet. We keken er echt wel naar uit. Maar langs de andere kant beseffen we ook heel goed dat er ergere dingen zijn dan dit. We kennen mensen die familieleden verloren zijn door corona, en die niet eens afscheid van hen hebben kunnen nemen. Dan plaatst dat een uitgesteld huwelijksfeest wel in het nodige perspectief.”

