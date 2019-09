Claude Croes: “Mij is het om het even welke sjerp burgemeester draagt” Joyce Mesdag

30 september 2019

15u01 0 Deerlijk Er zijn een aantal opvallende zaken die de nieuwe Vlaamse regering onderhandeld heeft. Burgemeesters krijgen de keuze om Vlaamse of Belgische burgemeesterssjerp te dragen, en het einde van de opkomstplicht voor gemeente- en provincieraadsverkiezingen zit eraan te komen. Wat denkt jouw burgemeester daarvan?

“Ik ben tegen het feit dat burgemeesters de keuze krijgen om een Vlaamse of Belgische burgemeesterssjerp te dragen”, zegt Deerlijks burgemeester Claude Croes (CD&V). “Er zijn belangrijkere dingen dan dat waar politici zich mee kunnen bezighouden. Maar tegelijk ligt ik er ook niet wakker van. Er zijn punten in het regeerakkoord die ik met veel meer interesse lees: dat het provincieniveau blijft voorbestaan, bijvoorbeeld. Als provincialist kan ik daar alleen maar heel gelukkig mee zijn.”

“Ik vind het jammer dat de opkomstplicht zou wegvallen, maar ik besef tegelijk dat je als je coalitie sluit, je niet ál je punten kan doorduwen. Daarvoor zou je de absolute meerderheid nodig hebben, en die hebben we dus niet. De geschiedenis leert dat heel hard gestreden is om iedereen de kans te geven zijn stem uit te brengen. Ik hoop oprecht dat als die opkomstplicht wegvalt, dat we zeer veel mensen kunnen motiveren om te gaan stellen. Ik ga daar zelf mijn best voor doen.”

