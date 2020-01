Burgemeester start als rouw- en verliesconsulent en lanceert ‘troostbox’ Joyce Mesdag

31 december 2019

16u34 0 Deerlijk Burgemeester van Deerlijk Claude Croes (CD&V) is gestart met Rouwtonde, een praktijk als rouw- en verliesconsulent naast zijn job als burgemeester. Met Rouwtonde wil hij anderen behoeden voor wat hij zelf heeft meegemaakt toen collega-burgemeester en vriend Claude Van Marcke plots overleed: tijd- en plaatsgebrek om te rouwen.

Hij lanceert daarom een ‘Rouwtondebox’. “De donkere maanden november, december en januari zijn voor heel wat mensen maanden van verdriet en eenzaamheid”, zegt Croes. “Een bezoekje voelt voor hen vaak als een warm gebaar. Voor wie niet met lege handen wil toekomen, hebben we de Rouwtondebox, een troostbox met kleine attenties, zoals een kaarsje, een kaartje en een fotohouder. We hebben er op maat van kinderen en op maat van volwassenen. Ze kosten 14,95 euro. Een ideale attentie in de komende periode bij het bezoek aan mensen met verdriet. Stuur een berichtje naar 0472/74.13.91 of een mailtje naar info@derouwtonde.be en we zetten de Rouwtondebox voor je klaar.”