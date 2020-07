Burgemeester doet oproep: “Graag tips voor een troostplek in Deerlijk” Peter Lanssens

23 juli 2020

11u53 0 Deerlijk Burgemeester Claude Croes (CD&V) deed in tijden van corona een opmerkelijke oproep tijdens zijn toespraak naar aanleiding van de nationale feestdag. “Ik zou graag een troostplek in Deerlijk tot stand brengen.”

“Een voor iedereen toegankelijk groen plekje. Waar je troost vindt en je bijvoorbeeld samen met je buurt of gemeente bloembollen kan planten als symbool voor verbondenheid, hoop en kracht. En in het voorjaar van 2021, wanneer de bloemen groeien en bloeien, herdenken we de moeilijke periode die corona ons bracht en gedenken we onze dierbaren. Tips voor de aanduiding van een locatie voor de troostplek zijn meer dan welkom.”

Claude Croes vindt een troostplek een must. Voor families die een dierbare verloren, voor mensen die financieel moeilijke tijden beleven, voor kinderen en jongeren die verdriet hebben omdat bijvoorbeeld hun kamp niet kan doorgaan, voor kwetsbaren en ouderen die het risico om besmet te worden waardig dragen, soms met eenzaamheid als gevolg, enzovoort.