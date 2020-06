Burgemeester Croes ziet mama terug na bijna drie maanden “Het heeft deugd gedaan” Joyce Mesdag

04 juni 2020

18u06 0 Deerlijk Claude Croes, burgemeester van Deerlijk, heeft vandaag na bijna drie maanden zijn mama weer in levende lijve gezien. Jenny Tiers (77) verblijft al vier jaar in het woonzorgcentrum in Deerlijk. Zijn vader Stefaan Croes (78) gaat haar normaal elke dag bezoeken, maar door het coronavirus kon dat niet meer.

“Mijn papa is de voorbije weken langsgeweest voor een kort bezoek via het raam, maar dat is uiteraard niet hetzelfde als mekaar écht zien, in dezelfde ruimte”, zegt Croes. “Nu bezoekjes opnieuw toegelaten zijn, zij het beperkt in tijd en met enkele veiligheidsmaatregels, kwam mijn vader er al langs. Vandaag was het mijn beurt. Ik had mijn iPad mee om foto’s te kunnen tonen van haar kleindochters Stiene en Raphaëlle. Het heeft echt deugd gedaan, na al die tijd.”