Burgemeester Claude Croes post emotionele boodschap op Facebook: “Mijn ouders kunnen elkaar niet meer zien door de coronacrisis” Joyce Mesdag

22 maart 2020

16u48 1 Deerlijk Deerlijks burgemeester Claude Croes heeft in een emotionele post op Facebook verteld over wat zijn ouders Jenny Tiers (77) en Stefaan Croes (78) doormaken. Zijn mama verblijft al vier jaar in het woonzorgcentrum in Deerlijk, en zijn vader gaat haar elke dag bezoeken. Dat kan nu niet meer, omwille van het coronavirus.

“Dat wij onze ouders niet meer kunnen zien, is lastig”, zegt Croes. “Maar dat zij elkaar, na 54 jaar huwelijk, niet meer kunnen zien, is verschrikkelijk. Mijn moeder is mentaal ook niet meer 100%, dus bellen of skypen is niet evident. Ze begint steevast te huilen. Ik ben zelf elke dag bezig met veiligheid en dergelijke rond het coronavirus, maar tegelijk probeer ik niet uit het oog te verliezen dat er ook een hele emotionele kant is aan dit hele verhaal. De situatie van mijn ouders is daar maar één voorbeeld van.”

Croes wil meteen ook een pluim uitdelen aan het personeel van het woonzorgcentrum. “Ze hebben daar sowieso al de handen vol met de zorg voor alle bewoners, maar ze doen hun uiterste best om de bewoners te helpen bellen met hun familie, en om ons op de hoogte te houden over hoe ze het stellen. Echt een dikke pluim!”