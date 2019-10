Buren verrassen kersverse ouders met reuzenooievaar Klaas Danneel

12 oktober 2019

12u57 0 Deerlijk De buren van Antonio Pignatelli en Lamia Mensi uit de Oude Vichtestraat in Deerlijk hebben zich van hun creatiefste kant laten zien. Om het koppel te feliciteren met de geboorte van hun dochter Sabrina, hebben ze een ooievaar van meer dan vier meter aan hun huis gezet.

Lamia Mensi is vrijdag bevallen van een dochter Sabrina: 3,470 kilogram zwaar, 49 centimeter groot. Om dat te vieren hebben hun buren vrijdagnamiddag een houten paneel met daarop een geschilderde ooievaar met een baby aan een elektriciteitspaal aan hun huis gemonteerd. De hele constructie is 4,25 meter hoog. Deze originele verrassing is geen bevlieging, zo blijkt, de buren zijn er al zo’n drie maanden mee bezig. “Het idee is spontaan ontstaan”, zegt Gerdy Biesbrouck. “Alle buren hebben de handen uit de mouwen gestoken. De afsluiting van hun tuin hebben we ook versierd met babyspulletjes.” De kersverse ouders hadden het resultaat zaterdagmiddag nog niet gezien. Lamia ligt nog in het ziekenhuis, en haar echtgenoot Antonio is vrijdagnacht bij haar gebleven.