Buikrock lokt ruim 5.000 bezoekers: festival komt in 2020 terug Ereburger Niels Destadsbader: “Best nerveus voor eigen publiek” Peter Lanssens

01 september 2019

08u25 0 Deerlijk De aanwezigen op Buikrock waren allemaal fier op ‘hun’ ereburger van Deerlijk. Hij sloot de eerste editie van het festival zaterdagavond af. ‘Niels is van ons’, hoorde je overal. “Ik was best nerveus hoor, voor eigen publiek”, zegt Niels Destadsbader. Buikrock lokte ruim 5.000 bezoekers. De organisatoren brengen goed nieuws. Het festival komt terug. Pin deze datum vast: 29 augustus 2020.

Met uitzondering van wat omgewaaide heras-hekken, woei er een gunstige wind over de festivalweide tussen de Tapuitstraat en de E17, op een boogscheut van Meubelen Gaverzicht. De eerste editie van Buikrock was niet uitverkocht, maar het liep met goed 5.000 bezoekers aardig vol. “We zijn gematigd tevreden, want zo’n festival organiseren kost wel heel veel geld”, zegt mede-organisator Wim Buyck. De ‘drie musketiers’ met ook kompanen Henk Verbeke en Niels Lanckbeen gaven Buikrock vorm. “We gaan door met Buikrock. Er komt volgend jaar een tweede editie, op dezelfde locatie, als iedereen mee wil. Of Niels Destadsbader dan ook komt? Daar zijn nog geen afspraken over gemaakt. Dat is voor later. Van waar de naam Buikrock komt? We volgen altijd ons buikgevoel.”

Het was fantastisch om in Deerlijk zelf voor mijn slager en bakker en mijn leerkrachten van vroeger op te treden. En om nadien pintjes te drinken zonder nog naar huis te moeten, want ik ben al thuis. Heel plezant. Want uiteindelijk ben ik nog altijd die kleine jongen uit Deerlijk. En dat zal altijd zo blijven. Niels Destadsbader

Kleine jongen

Buikrock zag het levenslicht nadat ereburger Niels Destadsbader te kennen gaf nog eens in zijn achtertuin in Deerlijk te willen optreden. Uiteindelijk werd het een volwaardig festival. Want Niels bracht ook andere artiesten mee zoals Gers Pardoel, Stan Van Samang, Soulbrothers en de nieuwe boysband Bobby. “Het was fantastisch om in Deerlijk zelf voor mijn slager en bakker en mijn leerkrachten van vroeger op te treden”, vertelt Niels Destadsbader. “En om nadien pintjes te drinken zonder nog naar huis te moeten, want ik ben al thuis. Heel plezant. Want uiteindelijk ben ik nog altijd die kleine jongen uit Deerlijk. En dat zal altijd zo blijven”, aldus Niels. Een opgemerkte en terecht uitbundige gast bij de vips: burgemeester Claude Croes (CD&V) van Deerlijk.

Alle generaties

“De organisatoren van Buikrock tonen aan de hele regio tot wat Deerlijk in staat is”, zegt Claude Croes. “Buikrock en Niels Destadsbader, het is zalig om Niels als ereburger te hebben, brengen àlle generaties samen. Het loopt hier ook vol ondernemers die er niets van willen missen, zoals de bazen van Vanomobil en Gaverzicht. En buurman Peter Vyncke (van Vyncke Energietechniek uit Harelbeke) is hier ook. Zelfs burgemeesters uit het omliggende, zoals Kurt Vanryckeghem van Waregem en Gino Devogelaere van Anzegem, komen kijken. Ik ben heel tevreden. De organisatoren zijn op en top professioneel. Toen we vrijdagavond een uitgebreide inspectieronde met politie en brandweer op de festivalweide deden, was er geen enkele opmerking”, aldus Claude Croes.

Uit de kosten raken

Er werd inderdaad veel moeite gedaan om het de bezoekers zo aangenaam mogelijk te maken. Zo was er bijvoorbeeld een piramidetent vol zitzakken. Personen met een beperking hadden een eigen podium. En de eerste vijfhonderd bezoekers kregen strooien hoedjes, tegen de zon. Een festival van die omvang, het is ongezien in Deerlijk. De organisatoren bekostigden alles met eigen middelen. “We houden dan ook de voetjes op de grond. We gaan niet beginnen zweven”, zegt woordvoerder Hans Verbeke. “Eerst uit de kosten proberen te raken nu.”