Brandweerposten Deerlijk en Vichte nemen intrek in nieuwe kazerne Joyce Mesdag

30 november 2019

19u58 0 Deerlijk De brandweerlieden van brandweerposten Deerlijk en Vichte hebben vanmorgen de deur van hun oude kazerne achter zich dicht getrokken, en hun intrek genomen in de nieuwe kazerne op wijk den Belgiek. De twee brandweerkorpsen smelten er samen.

De nieuwe brandweerkazerne Belgiek, langs de Vichtesteenweg in een uitsparing van de bedrijfsgebouwen van Devos-Caby, is een realisatie van de twee gemeentebesturen Anzegem en Deerlijk. Net zoals het nieuwe zwembad een intergemeentelijke samenwerking is, is ook de nieuwe brandweerkazerne een gezamenlijk initiatief. Toen de beslissing in 2013 werd genomen, was het de eerste keer in ons land dat twee gemeenten samen beslisten om een gezamenlijke kazerne te bouwen.

De brandweerwagens kwamen iets voor 11 uur druppelsgewijs de site op gereden. 75 brandweermannen en -vrouwen werden er opgewacht door vrienden en familie. “Ze keken er echt wel naar uit om naar te verhuizen”, zeggen Els Vandeghinste en Eline Calewaert uit Deerlijk, wiens mannen respectievelijk 30 en 6 jaar bij de brandweer van Deerlijk zitten. “Het is echt een grote stap vooruit qua infrastructuur.”

Over de binnenkant van de kazerne kunnen we jullie niet veel vertellen. De pers was immers niet welkom binnen. Wij moeten wachten tot de officiële inhuldiging op vrijdagavond 31 januari. Vandaag mochten enkel brandweermannen en hun familie een kijkje nemen binnen. Op zondag 2 februari zet de brandweerpost haar deuren open voor het grote publiek. Dan kan iedereen de nieuwe kazerne een bezoekje brengen.

Brandweermannen Dirk Bostoen en Jan Demeulemeester, die van de brandweerpost in Vichte naar Deerlijk komen, zijn enthousiast over hun nieuwe werkplek. “Het is echt een hele verbetering. Het wordt wel wat aanpassen, vooral omdat we hier met twee korpsen, die tot voor kort hun eigen werking hadden, opeens moeten gaan samenwerken. Maar het lukt wel.”

De nieuwe kazerne is een investering van ongeveer 3 miljoen euro, waarvan beide gemeenten elk de helft betalen.