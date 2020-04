Brandje in afzuiginstallatie

van bedrijf snel geblust Alexander Haezebrouck

06 april 2020

12u48 0 Deerlijk De brandweer rukte in de nacht van zondag op maandag uit naar het bedrijf Groz-Beckert in de Kleine Tapuitstraat in Deerlijk. Daar was brand ontstaan in de afzuiginstallatie, maar die was snel geblust.

De nachtploeg van het bedrijf Groz-Beckert in de Kleine Tapuitstraat in Deerlijk stelde vast dat de filter van de afzuiginstallatie iets na middernacht oververhit raakte. “Zij hebben uit voorzorg de brandweer gebeld”, klinkt het bij het bedrijf. De brandweer kon het brandje snel blussen. Vooral de filter is beschadigd door de rookontwikkeling in de afzuiginstallatie. “Onze nachtploeg heeft goed gereageerd, waardoor we vandaag geen hinder ondervinden”, klinkt het bij het bedrijf. “We kunnen verder werken zoals voorheen.”