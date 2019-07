BMW Gran Turismo brandt uit: ook droog gras in

berm vat vuur VHS

11 juli 2019

20u07 0 Deerlijk Langs de E17 in Deerlijk is donderdag in de vooravond een auto uitgebrand. Dat gebeurde iets voor half vijf. De bestuurder, een man uit Kruisem, kon zijn wagen op tijd aan de kant zetten en bleef ongedeerd.

“Mijn motor miste plots kracht”, zegt de bestuurder van de BMW Gran Turismo. De man reed richting Kortrijk en voelde dat er iets niet pluis was aan zijn vijf jaar oude wagen. “Ik zette me aan de kant, tussen de afrit en de oprit in Deerlijk. Toen ik uitstapte, ontsnapte er al behoorlijk wat rook vanonder de motorkap. Op een bepaald moment sprongen ook enkele ramen door de hitte in mijn wagen. Vanaf dan ging het razendsnel. In een oogwenk stond mijn voertuig in lichterlaaie.” De bestuurder had zich dan al uit de voeten gemaakt.

File

Toen de brandweer arriveerde, had ook de berm naast de pechstrook vuur gevat. De wind wakkerde de vlammen flink aan. Een oppervlakte van zowat vijftig vierkante meter ging mee in vlammen op. De blussers konden verdere uitbreiding voorkomen en kregen ook de autobrand zelf snel onder controle. Hoewel de drie rijstroken vrij bleven (behalve dan tijdens het takelen van de uitgebrande BMW), ontstond door de brand een file die op zijn hoogtepunt al begon voor de afrit Waregem.