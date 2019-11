Bilkenstraat twee maanden afgesloten Joyce Mesdag

28 november 2019

21u49 0

Vanaf maandag 2 december tot en met vrijdag 31 januari 2020 zullen werken doorgaan in de Bilkenstraat ter hoogte van huisnummers 1 en 3. In opdracht van Aquafin NV worden op deze locatie 4 verkenningssleuven gegraven. De straat wordt afgesloten tussen de Waregemstraat en de Nieuwenhovestraat. Plaatselijk verkeer heeft wel doorgang. Op de plaatsen waar gewerkt wordt zal parkeerverbod voorzien

worden. Er is een omleiding voorzien via de Waregemstraat – Geeststraat – Nieuwenhovestraat (en omgekeerd).