Bewoners woonzorgcentrum Heilige Familie breien 4.000 mutsjes voor Welzijnszorg Joyce Mesdag

05 december 2019

De bewoners van het woonzorgcentrum Heilige Familie in Deerlijk en de nabijgelegen assistentiewoningen hebben samen ruim 4.000 mutsjes gebreid voor het goede doel. Ze deden zo mee aan ‘de goedgemutste breicampagne’ van smoothie- en sappenproducent Innocent. Die plaatst de mutsjes op de flessenhalzen van zijn producten, en verkoopt ze als ‘goedgemutste smoothies en sappen’. Innocent schenkt per mutsje 0, 20 euro aan het goede doel. De opbrengst van de mutsjes die de bewoners maakten, gaat naar Welzijnszorg, een vereniging die mensen in armoede steunt. Ook enkele mensen van de parochie en Welzijnszorg Deerlijk gingen aan de slag, samen met de mutsjes van de Heilige Familie-bewoners kunnen ze 6.666 mutsjes aan Innocent geven.