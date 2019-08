Bestuurder zwaargewond na crash tegen geparkeerde vrachtwagen Alexander Haezebrouck

09 augustus 2019

Op de N36 in Deerlijk is afgelopen nacht een zwaar ongeval gebeurd. Een autobestuurder die in de richting van Harelbeke reed, week omstreeks 2.45 uur plots af van zijn rijbaan. Hij knalde tegen een geparkeerde vrachtwagen aan de rechterkant van de weg. De hulpdiensten snelden ter plaatse en moesten het voertuig van de bestuurder volledig open knippen om de man uit zijn wrak te halen. Het slachtoffer was de hele tijd bij bewustzijn en werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Waarom de bestuurder plots de controle over zijn stuur verloor, is nog onduidelijk. Door het ongeval was de N36 in de richting van Harelbeke een tijdlang volledig afgesloten voor het verkeer.