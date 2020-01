Bestuurder uit de bocht op afrit E17 Alexander Haezebrouck

08 januari 2020

Op de afrit Deerlijk van de E17 is woensdagnamiddag omstreeks 15.00 uur een bestuurder gewond geraakt nadat hij de controle over zijn stuur verloor op de afrit. De bestuurder reed met zijn bruine Citroën in de richting van Kortrijk toen het mis ging wanneer hij de afrit Deerlijk wou nemen. De bestuurder ging uit de bocht, raakte de betonnen borduur van de afrit en kwam uiteindelijk in de tegenovergestelde richting tot stilstand. De hulpdiensten snelden ter plaatse. De bestuurder werd uit voorzorg afgevoerd naar het ziekenhuis. Door het ongeval moest het verkeer op de afrit Deerlijk een tijdlang over de pechstrook.