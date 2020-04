Bestuurder tijdlang gekneld nadat hij in de gracht belandt langs A19 Alexander Haezebrouck

11u19 0 Deerlijk Een bestuurder is vrijdagavond langs de A19 ter hoogte van Wevelgem in de gracht getuimeld met zijn auto. De bestuurder tuimelde met zijn auto enkele meters naar beneden en werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. De bestuurder verkeert niet in levensgevaar.

De bestuurder reed omstreeks 22 uur met auto in de richting van Ieper toen het ter hoogte van Wevelgem plots mis ging. Door een onduidelijke oorzaak week de bestuurder plots van zijn rijbaan af en tuimelde naar beneden in de gracht. De auto kwam uiteindelijk tot stilstand op zijn dak. De hulpdiensten snelden ter plaatse en hadden een tijdlang nodig om de man uit zijn verhakkeld voertuig te bevrijden. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis en verkeert niet in levensgevaar. Waarom de man plots uitweek is onduidelijk, er waren geen andere voertuigen bij betrokken.