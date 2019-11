Bestuurder terreinwagen valt in slaap op snelweg: andere automobilist kan botsing niet vermijden VHS

11 november 2019

06u47 0 Deerlijk Op de E17 in Deerlijk is maandagmorgen iets na vier uur een bestelwagen achteraan ingereden op een ander voertuig. Daarbij raakte één iemand gewond. De materiële schade was groot.

Het ongeval gebeurde net voor de afrit Deerlijk. Twee bestelwagens reden in elkaars gezelschap in de richting van de Franse grens. “Een vriend van me reed als eerste”, vertelt een jonge bestuurder. “Hij had al iet of wat moeten uitwijken omdat een terreinwagen voor hem licht afweek van z’n rijvak. Toen ik er aan kwam, gebeurde dat nog eens maar veel bruusker. Ik was compleet verrast en kon een aanrijding niet vermijden.”

In de struiken

De bestelwagen botste met de rechtervoorkant links achteraan op de Nissan Patrol. “De automobilist was naar eigen zeggen in slaap gevallen”, zegt de bestuurder van de aanrijdende bestelwagen die in het struikgewas naast de snelweg belandde. Hij bleef ongedeerd maar zijn passagier werd preventief meegenomen naar het ziekenhuis. In de Nissan Patrol bleven zowel de bestuurder uit Zevergem als zijn passagier uit Heestert ongedeerd. Beide voertuigen liepen aanzienlijke schade op. Door het ongeval was de rechterrijstrook op de snelweg zowat anderhalf uur lang afgesloten. Gezien het vroege uur veroorzaakte dat geen hinder voor het verkeer.