Bestuurder mist bocht en knalt in hoogspanningscabine VHS

14 maart 2020

03u09 3 Deerlijk In de Tapuitstraat in Deerlijk gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag een zwaar ongeval. Daarbij raakte een vrouw lichtgewond.

De botsing deed zich voor kort na middernacht. Een man verloor er in een bocht naar rechts ter hoogte van de Veemeersstraat de controle over het stuur. Zijn bedrijfswagen, een Audi A4 Avant, raakte van de weg af en knalde in een hoogspanningscabine van het vlakbij gelegen veevoederbedrijf Gheysen. “Het was een enorme klap”, zegt de bewoner van het huis waar de hoogspanningscabine aan is gebouwd. “Ik sliep nog niet en ben direct naar buiten gelopen. De bestuurder en zijn vrouwelijke passagier konden uiteindelijk zelf uit hun wagen klauteren.”

Gevel gescheurd

De brandweer snelde ter plaatse maar hoefde niemand te bevrijden. De spuitgasten maakten nadien het wegdek weer proper en plaatsten houten panelen voor de deuren van de hoogspanningscabine. Voor zover bekend, was er binnen in de cabine geen schade. De gevel van het gebouw is wel ferm gescheurd, tot aan de dakrand.