Bestuurder belandt enkele meters diep in de gracht langs E17 Alexander Haezebrouck

04 april 2020

10u54 0

Een bestuurder van een BMW belandde vanmorgen omstreeks 7 uur enkele meters diep de gracht in langs de E17 in Deerlijk. De bestuurder uit Deerlijk reed in de richting van Kortrijk toen het vlak voor de afrit Deerlijk plots helemaal fout ging. De bestuurder week uit naar rechts door een onduidelijke oorzaak. Hij belandde uiteindelijk enkele meters diep in de gracht tussen het struikgewas en de bomen. De hulpdiensten snelden ter plaatse en konden de bestuurder vrijwel meteen uit zijn voertuig halen. Hij werd lichtgewond afgevoerd naar het ziekenhuis. De BMW moest via een hefkraan uit de gracht getild worden.