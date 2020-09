Automobiliste twee maanden na eerste veroordeling met 2,55 promille van de weg af LSI

04 september 2020

14u39

Bron: LSI 0 Deerlijk Een automobiliste uit Deerlijk ontsnapte vrijdag voor de politierechtbank ternauwernood aan een alcoholslot. Twee maanden na een eerste veroordeling voor te veel alcohol achter het stuur ging ze in Deerlijk met haar BMW Z3 opnieuw met 2,55 promille alcohol in het bloed van de weg af.

Na een hele dag werken stelde K.F. op 22 november 2019 vast dat haar vriend haar woning had leeggehaald en haar had verlaten. Kapot van verdriet sprak ze met een vriendin af op café en dronk er zes glazen roséwijn. Daarna keerde ze met haar wagen naar huis terug. Een foute beslissing want ze ging van de weg af en belandde tegen een omheining, elektriciteitscabine en verkeersbord. Haar BMW was total loss. De politierechter legde het verplichte alcoholslot niet op, omdat de vrouw haar kon overtuigen dat ze geen alcoholprobleem had. Ze gaf K.F. wel een boete van 1.200 euro en een maand rijverbod. F. moet ook haar praktisch en theoretisch rij-examen opnieuw afleggen en slagen voor medische en psychologische testen. “Jouw laatste kans!”, waarschuwde de politierechter.